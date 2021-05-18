الفجر الفني الفجر الفني Advertisements هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:06 م لمياء علي Advertisements هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" هاني سمير ينضم إلى فريق عمل فيلم "العلمين" أخبار تهمك عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع منذ يوم عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 11 ساعة بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني منذ حوالي 3 ساعات قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ منذ ساعتين و 42 دقيقة عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي منذ حوالي 14 ساعة موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله منذ حوالي 10 ساعة صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي منذ حوالي 6 ساعات بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز منذ 36 دقيقة العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها منذ حوالي 6 ساعات خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي منذ ساعتين و 11 دقيقة بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة منذ أقل من ساعتين خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو) منذ أقل من ساعة عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية منذ حوالي 6 ساعات صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز منذ ساعة و 9 دقيقة عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح منذ أقل من ساعة Advertisements