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طلاب: على وزارة الاتصالات تدشين تطبيق للتعريف بالهوية المصرية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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ناشد طلاب كلية الإعلام وزارة الاتصالات اطلاق تطبيق الكتروني للتعريف بمصر وهويتها القومية وتاريخها ولهجات محافظاتها وأهم معالم كل محافظة ونشره على مستوى العالم

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الطلاب في الويبنار أونلاين المنعقد مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" والثانية بعنوان "أصل وفصل". 

ويأتي الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة. 

وقال الطلاب عن مشروع عنواني مصري، إن كل محافظة مصرية لها لهجتها وطبائعها ومعالمها، والمشروع يقوم على تقوية التعريف بمحافظات مصر من خلال ما تتميز به.

وجاء مشروع عنواني مصري تحت إشراف الأستاذ الدكتور داليا محمد عبد الله ويعاونها فتحية صبرى ومي حسام المدرسين المساعدين بالقسم.

وعرض الطلاب المشروع من خلال برنامج باور بوينت، حيث شرحوا فكرتهم، والتي حاولوا نشرها من خلال عدة برامج تلفزيونية وإذاعية.

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