Advertisements
طلاب: على وزارة الاتصالات تدشين تطبيق للتعريف بالهوية المصرية
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:05 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
ناشد طلاب كلية الإعلام وزارة الاتصالات اطلاق تطبيق الكتروني للتعريف بمصر وهويتها القومية وتاريخها ولهجات محافظاتها وأهم معالم كل محافظة ونشره على مستوى العالم
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الطلاب في الويبنار أونلاين المنعقد مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" والثانية بعنوان "أصل وفصل".
ويأتي الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة.
وقال الطلاب عن مشروع عنواني مصري، إن كل محافظة مصرية لها لهجتها وطبائعها ومعالمها، والمشروع يقوم على تقوية التعريف بمحافظات مصر من خلال ما تتميز به.
وجاء مشروع عنواني مصري تحت إشراف الأستاذ الدكتور داليا محمد عبد الله ويعاونها فتحية صبرى ومي حسام المدرسين المساعدين بالقسم.
وعرض الطلاب المشروع من خلال برنامج باور بوينت، حيث شرحوا فكرتهم، والتي حاولوا نشرها من خلال عدة برامج تلفزيونية وإذاعية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements