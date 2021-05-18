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مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام فولهام

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
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واصل فريق مانشستر يونايتد ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه فولهام يوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليدز يونايتد على سواثهامبتون 2 - صفر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 15، وتعادل فولهام عن طريق جو برايان في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، كما رفع فولهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر علما بأنه كان قد هبط من الدوري الممتاز قبل هذه الجولة.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري التي يفشل فيها مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز حيث خسر في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي وليفربول 1 - 2 و2 - 4 على الترتيب.

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