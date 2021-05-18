"ويبنار طلابي" دور الإعلام في إحياء الهوية المصرية

انعقد مساء اليوم الثلاثاء ويبينار أونلاين عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" والثانية بعنوان "أصل وفصل".





ويأتي الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة.





ومشروعا التخرج الأول عنواني مصري يأتي تحت إشراف أ.د. داليا محمد عبد الله ويعاونها أ. فتحية صبرى وأ. مى حسام المدرسين المساعدين بالقسم.



