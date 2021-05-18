عماد الدين حسين عن تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة: قرار جريء

علق الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على تخصيص الرئيس 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلًا: "قرار جرئ وجاء في التوقيت المناسب، ولقى صدى كبير من الدعم المحلي والاقليمي"، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني لأنهم أشقاء، خلاف أن هذا الأمر يصب في الحفاظ على الأمن القومي المصري.



وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذه الأموال مخصصة لإعادة الاعمار في قطاع غزة، وليس لحركة حماس، معقبَا: "غزة اكبر بكثير من حركة حماس، واعادة الاعمار لن يكون من خلال اموال كاش، ولكن من خلال قيام شركات مصرية تقوم بإعادة الاعمار في قطاع غزة".



ولفت إلى أن قطاع غزة كان تحدت الإدارة المصرية حتى عام 1967، وعدد كبير من قادته درست في المدارس والجماعات المصرية، مشيرًا إلى أن دعم قطاع غزة جزء من الواجب القومي والعروبي وتحقيق المصالح المصرية.

