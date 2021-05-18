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"أصل وفصل" مبادرة إعلامية لإحياء الهوية المصرية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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عرض طلاب كلية الإعلام مشروع لهم بعنوان أصل وفصل، والذي عرض لأشهر الأماكن الأولى رية في المحافظات المصرية، وأصل العادات والتقاليد والأكلات في مختلف المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الطلاب في الويبنار أونلاين المنعقد مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" والثانية بعنوان "أصل وفصل". 

ويأتي الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة. 

وقال الطلاب عن مشروع أصل وفصل، يتحدث عن أهم الأماكن التراثية في مصر وأصلها مثل متحف المركبات الملكية في القاهرة، ومقابر كوم الشقافة الإسكندرية، ومتحف كوم أوشيم في الفيوم.

وكذلك عرض الطلاب لأصل بعض الأكلات الشعبية مثل الملوخية والكنافة والقايطف، وكذلك عادات مثل السبوع للمولود وطاس الخضة وغيرها.

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