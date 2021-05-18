Advertisements

إسرائيل تعلن: مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الخميس المقبل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية "ماكو" والتي نقلت عنها صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة السادسة صباح الخميس المقبل، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

 

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن فصائل المقاومة الفلسطينية وافقت على الاقتراح فيما لم ترد بعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 

والجدير بالذكر أن مصر تبذل جهودًا من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، فيما يواصل العدوان الإسرائيلية غاراته على قطاع غزة لليوم التاسع علر التوالي، وترد فصائل المقاومة بإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة وعددًا من المدن في الأراضي المحتلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وفلسطين ماكو قطاع غزه القناة الثانية الاسرائيلية العدوان على غزة احرونوت إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ يوم

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 10 ساعة

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعة

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فصائل المقاومة تتبنى إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية

الكابينيت الإسرائيلي يوجه الجيش لمواصلة عملياته في غزة

موقع فلسطيني: اتفاق جديد للتهدئة بين الفصائل والاحتلال برعاية مصرية

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة لـ 5 شهداء

بعد نجاح الوساطة المصرية بوقف إطلاق النار في غزة.. سياسيون: ضمانات لإنهاء التصعيد الإسرائيلي

ليبرمان يعد بالإقامة في مستوطنات محاذية لغزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

09:42 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله