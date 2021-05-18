إسرائيل تعلن: مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الخميس المقبل

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية "ماكو" والتي نقلت عنها صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة السادسة صباح الخميس المقبل، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن فصائل المقاومة الفلسطينية وافقت على الاقتراح فيما لم ترد بعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

والجدير بالذكر أن مصر تبذل جهودًا من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، فيما يواصل العدوان الإسرائيلية غاراته على قطاع غزة لليوم التاسع علر التوالي، وترد فصائل المقاومة بإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة وعددًا من المدن في الأراضي المحتلة.