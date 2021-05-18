من هو ماسون مونت لاعب الموسم في تشيلسي؟





ولد ماسون مونت يوم 10 يناير عام 1999م ببورتسموث بإنجلترا، ويعب الاَن لصالح نادي تشيلسي في خط الوسط وأيضا يلعب لصالح المنتخب الإنجليزي وأعلن نادي تشيلسي اليوم أنه أفضل لاعب لهذا الموسم.





أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم عبر موقعه الرسمي أن اللاعب ماسون مونت هو لاعب الموسم الحالي وذلك بناء على استفتاء الجماهير لأفضل لاعب.





مشاركات اللاعب مع الفريق:

شارك مع تشيلسي في 51 مباراة أحرز خلالهم 17 هدف.





انتقالات اللاعب:

- انضم اللاعب إلى نادي تشيلسي عام 2016.

- ثم انتقل إلى نادي فيتيس عام 2017.

- ثم انتقل إلى ديربي كاونتي عام 2018.

- وعاد إلى تشيلسي مرة أخرى عام 2019 وحتى الاَن.





البطاقات الصفراء والحمراء بالنسبة للاعب:

- حصل على 6 بطاقات صفراء خلال مسيرته بالملاعب.

- لم يحصل على أي بطاقة حمراء.



