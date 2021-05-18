ننشر التفاصيل الكاملة لـ "ويبنار دور الإعلام في إحياء الهوية المصرية"

انعقد مساء اليوم الثلاثاء ويبينار أونلاين عبر برنامج زووم عن دور الإعلام في إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك في إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" والثانية بعنوان "أصل وفصل".

وجاء الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة، ومشروعا التخرج الأول عنواني مصري يأتي تحت إشراف أ.د. داليا محمد عبد الله ويعاونها أ. فتحية صبرى وأ. مى حسام المدرسين المساعدين بالقسم، والثاني بعنوان "أصل وفصل" تحت إشراف الدكتور طارق فتح الله المدرس بالقسم ويعاونه أ. رانيا حيدر المدرس المساعد وأ. فاطمة مصطفى المعيدة بالقسم.

وناشد طلاب كلية الإعلام من خلال الويبنار وزارة الاتصالات اطلاق تطبيق الكتروني للتعريف بمصر وهويتها القومية وتاريخها ولهجات محافظاتها وأهم معالم كل محافظة ونشره على مستوى العالم، وقال الطلاب عن مشروع عنواني مصري، إن كل محافظة مصرية لها لهجتها وطبائعها ومعالمها، والمشروع يقوم على تقوية التعريف بمحافظات مصر من خلال ما تتميز به.

وعرض طلاب كلية الإعلام مشروع أصل وفصل، والذي عرض لأشهر الأماكن الأثرية في المحافظات المصرية، وأصل العادات والتقاليد والأكلات في مختلف المحافظات المصرية.

وقال الطلاب عن مشروع أصل وفصل، يتحدث عن أهم الأماكن التراثية في مصر وأصلها مثل متحف المركبات الملكية في القاهرة، ومقابر كوم الشقافة الإسكندرية، ومتحف كوم أوشيم في الفيوم.

وكذلك عرض الطلاب لأصل بعض الأكلات الشعبية مثل الملوخية والكنافة والقايطف، وكذلك عادات مثل السبوع للمولود وطاس الخضة وغيرها.

ومن ناحيته قال الدكتور يوسف الورداني أحد المشاركين في الويبنار إن الدولة المصرية استطاعت من بعد 2013 استعادة الهوية المصرية ممن اختطفوها.

وأضاف الورداني إن الدولة المصرية تمكنت من استعادة الهوية المصرية، وتمكنت من عرض ماتم من انجازات في مجالات الأمن والمعلومات والإعلام والصحافة والتعليم.

وطالب الورداني اشتراك مخالف أجهزة الدولة في غرس القيم الوطنية بنفوس الشباب، وتقدم بالشكر للشباب الذين عرضوا حملتي عنواني مصري وأصل وفصل، والذين يؤصلان لفكرة غوس الهوية في نفوس الشباب.

فيما قالت الدكتورة شاهنده أنور إن دور الإعلام المصري في تعزيز الهوية المصرية لا يمكن اغفاله، وتعتبر اللغة هي القلب من هذا الدور

وأضافت أن اللغة العربية سواء فصحى أو عامية هي لغة التواصل مع الجمهور، ويجب علينا أن نرفض كل ما يشوه اللغة العربية مثل الفرانكو او اللهجة المتدنية التي تظهر ببعض الافلام والمسلسلات.

وشددت شاهنده على أن لغة الإعلامي هي سلاحه، بل ولهجته كذلك، وعليه أن يعتز بها وينشر العربية التي هي المحور الأول في تعزيز الهوية المصرية.