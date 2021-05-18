محمد مهران مع بهنا الزاهد: "الطيبة والجدعنة"

نشر الفنان محمد مهران، صورة تجمعه مع الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية "إستورى " على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .







علق محمد مهران علي الصورة قائلل:" "الطيبة والجدعنة"







يذكر أن هنا الزاهد تعاونت لاول مرة في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام ومحمد مهران



المسلسل من بطولة هنا الزاهد ، خالد أنور ، محمد رياض ، نرمين الفقي ، بيومي فؤاد ، محمد مهران ، حنان سليمان ، ولاء الشريف تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل.