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محمد مهران مع بهنا الزاهد: "الطيبة والجدعنة"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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نشر الفنان محمد مهران، صورة تجمعه مع الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية "إستورى " على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .



علق محمد مهران علي الصورة قائلل:" "الطيبة والجدعنة"



يذكر أن هنا الزاهد تعاونت لاول مرة في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام ومحمد مهران

المسلسل من بطولة هنا الزاهد ، خالد أنور ، محمد رياض ، نرمين الفقي ، بيومي فؤاد ، محمد مهران ، حنان سليمان ، ولاء الشريف تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل.

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