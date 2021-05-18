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محمد مهران مع بهنا الزاهد: "الطيبة والجدعنة"
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:15 م
آية عبد العزيز
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نشر الفنان محمد مهران، صورة تجمعه مع الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية "إستورى " على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .
علق محمد مهران علي الصورة قائلل:" "الطيبة والجدعنة"
يذكر أن هنا الزاهد تعاونت لاول مرة في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام ومحمد مهران
المسلسل من بطولة هنا الزاهد ، خالد أنور ، محمد رياض ، نرمين الفقي ، بيومي فؤاد ، محمد مهران ، حنان سليمان ، ولاء الشريف تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل.
علق محمد مهران علي الصورة قائلل:" "الطيبة والجدعنة"
يذكر أن هنا الزاهد تعاونت لاول مرة في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام ومحمد مهران
المسلسل من بطولة هنا الزاهد ، خالد أنور ، محمد رياض ، نرمين الفقي ، بيومي فؤاد ، محمد مهران ، حنان سليمان ، ولاء الشريف تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل.
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