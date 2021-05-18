Advertisements

المفوضية الأوروبية تحشد الجهود لدعم الاقتصادات الإفريقية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء عن مبادرة "فريق أوروبا" لدعم تعافي إفريقيا من جائحة (كورونا) حيث انضمت إلى قادة العالم في قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت المفوضية -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه من خلال العمل مع الشركاء الأفارقة ستعمل المبادرة على تعبئة تمويل كبير وخبرة فنية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في إطار نهج "فريق أوروبا" لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تعيق رواد الأعمال الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء أفريقيا عن بدء أو توسيع أعمالهم التجارية.

في السياق ذاته قالت رئيسة المفوضية فون دير لاين "إفريقيا جارتنا وشريكنا الوثيق. نريد التغلب على هذا الوباء معا. يمكن لأوروبا أن تستفيد كثيرا من اقتصاد أفريقيا الناشئ والديناميكي. لذلك تركز مبادرات فريق أوروبا لدينا على تعزيز ريادة الأعمال الشبابية ودعم الشركات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفريقي. وستستثمر أوروبا في أنظمة صحية أفريقية أكثر مرونة وإنتاج لقاحات محلي ".

بدورها قالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلينن "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الشركاء الأفارقة الرئيسيين لتعزيز الانتعاش العالمي بما يتماشى مع استراتيجيتنا الأفريقية. ففي أقل من عام قمنا معا بتعبئة 8 مليار يورو لمساعدة أفريقيا على معالجة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. التزامنا اليوم هو مساعدة الشركات الصغيرة والمبتدئة في الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه لإطلاق أو توسيع ودعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار."

وبمناسبة قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في باريس اليوم جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتسريع جهوده المالية لصالح نموذج نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص الديناميكي في إفريقيا.

ويدخل الاتحاد الأوروبي في استجابة منسقة مع الشركاء الأفارقة لمواجهة التحديات قصيرة الأجل التي يفرضها فيروس كورونا من خلال تسريع الوصول العادل إلى اللقاحات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي السريع مع معالجة القضايا الرئيسية مثل التمويل والبنية التحتية عالية المستوى وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحسين بيئة الأعمال في أفريقيا.

ولتحقيق هذا الهدف سيحشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تمويلا كبيرا على مدار السنوات القادمة وسيسعى جاهدا لمواصلة إقامة روابط سياسية واقتصادية أكثر إحكاما مع أفريقيا انطلاقا من التعاون والفرص التي تربط المؤسسات الأوروبية والأفريقية والشركات الخاصة سويا.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ أقل من ساعة

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ 34 دقيقة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ يوم

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

09:42 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله