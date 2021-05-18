نقابة التمريض تكشف عدد إصابات ووفيات كورونا بين أعضائها (فيديو)

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك أكثر من 150 شهيد من أعضاء النقابة في أزمة كورنا، وعدد الشهداء في محافظة الغربية هو الأكبر في الجمهورية، أما عدد المصابين بكورونا من التمريض فيقدر بالآلاف، وبعد تماثلهم للشفاء يقوموا بالنزل إلى العمل مرة أخرى.



وتابعت "محمود"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عدد شهداء التمريض أقل من الاطباء، أما المصابين من التمريض فيقدر بـ4 آلاف من أصل 210 ألف في المستشفيات الحكومة والجامعية.



ولفتت إلى أن التمريض لديه العديد من الطلبات منها الحوافز المالية، واصدار قانون مزاولة المهنة، مشددة على ضرورة أن يدعم الإعلام للتمريض في مواجهة أزمة كورونا.

