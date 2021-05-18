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مقترح جديد من الأرجنتين بشأن استضافة كوبا أميركا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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عرضت الأرجنتين يوم الثلاثاء استضافة كأس كوبا أميركا 2021 لكرة القدم بأكملها بدلا من كولومبيا التي تشاركها التنظيم بسبب اضطرابات هناك منذ أبريل الماضي.

وتقام البطولة في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد 105 أعوام لكن الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا أدت إلى وفاة 15 على الأقل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس أيرس في 13 يونيو. وستستضيف كولومبيا 15 مباراة من بينها النهائي في بارانكيا في 10 يوليو بينما ستستضيف الأرجنتين 13 مباراة.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة بأكملها إذا لم يستقر الوضع في كولومبيا.

وأضاف لمحطة راديو 10: إذا كانت هناك مشكلة فاننا جاهزون لاستضافة كأس كوبا أميركا وحدنا لكن البروتوكولات يجب أن تكون صارمة للغاية، ولو منحنا الكونميبول هذه المسؤولية فاننا جاهزون لدراسة الأمر.

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