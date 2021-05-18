عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي





واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رحيل عدد من نجوم الفارس الأبيض في الصيف المقبل مطلع الموسم الجديد.





وحدد المدرب الفرنسي الثنائي التونسي حمزة المثلوثي ومروان حمدي ومحمود عبد العزيز كأول الراحلين عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن باتريس كارتيرون طلب كذلك رحيل إعارة محمد عبد السلام وأحمد عيد.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي طلب عودة المحترف الإيفواري رزاق سيسه جناح الاتحاد السكندري من الإعارة، بالإضافة إلى عودة مصطفي فتحي من سموحة.







