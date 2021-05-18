أبوشقة: مبادرة إعمار غزة تؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة ودعمها بـ 500 مليون دولار ليست جديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الرئيس السيسي مشهود له دائمًا دفاعه عن المواقف الإنسانية سواء للشعب المصري أو العربي أو الفلسطيني.



ونوه خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه المبادرة تحمل رسائل ودلالات كثيرة تفوق الاعتبارات المادية أبرزها أن مصر تقف مع أشقائها العرب والفلسطينيين في مصاعبهم وأن الرئيس يدافع عن القضية الفلسطينية بحيث يكون عاصمتها القدس الشرقية ضمن قرار حل الدولتين مما يحقق الأمن والاستقرار الدائم للشرق الأوسط.



وأكد رئيس حزب الوفد أن فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين وتقديم المساعدات الطبية تحمل رسالة إنسانية في مضمونها وشكلها، مشيرًا إلى أنها أكدت أن الرئيس السيسي ليس مهموم بالقضايا المصرية فحسب بل بالقضايا العربية أيضًا مما أعاد الريادة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية.



ولفت إلى أن مقابلة الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي والملك الأردني في العاصمة باريس ذات دلالة على عودة الريادة المصرية، مردفًا: "السيسي رجل شجاع يحب شعبه ويعتني بصحة المواطنين من خلال القضاء على فيروس سي وكذلك الاعتناء بمصدر دخله كالاعتناء بالمزارع المصري.. ومواقفه الرائعة تسبقه دائمًا".