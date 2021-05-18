Advertisements

عاجل.. الزمالك يكشف مصير شكواه ضد الترجي التونسي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف نادي الزمالك عن مصير الشكوى التي كان قد تقدم بها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.


وكان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى الكاف من أجل التحقيق في سيناريو تعادل الترجي مع مولودية الجزائر، وهو التعادل الذي أطاح بالزمالك خارج البطولة رغم فوزه على تونجيت السنغالي برباعية.

 

وأوضح الزمالك أن الكاف اضطلع على تقرير المراقب والحكام ولم يلحظ أي شبهة تواطؤ.

 

وكان الترجي قد تأهل متصدراً للمجموعة الرابعة بينما حل مولودية الجزائر وصيفا بـ 9 نقاط بفارق نقطة عن الزمالك.

أخبار تهمك

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 4 ساعات

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ يوم

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

09:42 م

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله