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عاجل.. الزمالك يكشف مصير شكواه ضد الترجي التونسي
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:34 م
الفجر الرياضي
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كشف نادي الزمالك عن مصير الشكوى التي كان قد تقدم بها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.
وكان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى الكاف من أجل التحقيق في سيناريو تعادل الترجي مع مولودية الجزائر، وهو التعادل الذي أطاح بالزمالك خارج البطولة رغم فوزه على تونجيت السنغالي برباعية.
وأوضح
الزمالك أن الكاف اضطلع على تقرير المراقب والحكام ولم يلحظ أي شبهة تواطؤ.
وكان
الترجي قد تأهل متصدراً للمجموعة الرابعة بينما حل مولودية الجزائر وصيفا بـ 9
نقاط بفارق نقطة عن الزمالك.
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