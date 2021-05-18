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وزير المالية يكشف كيفية تدبير 500 مليون دولار لإعمار غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:17 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كساب أحمد
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علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص الدولة المصرية 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، قائلًا:" إن شاء الله يدبر المبلغ، ومفيش مشكلة بإذن الله"

وتابع "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد في مؤتمر دعم السودان في باريس، يدل على حرض الرئيس على دعم الخرطوم على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن السودان في حاجة للدعم الدولي، والقاهرة من اوائل الدول التي تقف مع الخرطوم.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بان تكون كافة أمكانيات وخبرات مصر تحت إمرة السودان، لكي يمر من المرحلة الصعبة التي يمر بها الآن، مشيرًا إلى أن القاهرة الدولة رقم واحد في دعم الأشقاء في السودان.

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مؤتمر دعم السودان إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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