المجموعة السابعة: مفاجأة في الصدارة...وصراع المقعد الاخير علي الهبوط يشتعل







اختتمت مساء اليوم منافسات الاسبوع الرابع والعشرين من مسابقة القسم الثالث المجموعة السابعة التي تضم اندية دمياط والقناة.



حقق فريق الشهداء بالاسماعيلية بقيادة لاعب الاسماعيلي الاسبق عمر جمال الفوز علي بورفؤاد علي ملعبه ليؤكد احقيته في تقاسم الصدارة معه ويطمح في الفوز علي ضلع المثلث الثالث في غمار المنافسة حينما يلاقي كهرباء الاسماعيلية الاسبوع المقبل علي ملعب الشهداء وفوزه بهذه المباراة يجعله يعزز من موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة.



علي ناحية اخر تعادل راس البر خارج ملعبه امام الرباط والانوار وهي نقطة هامة تدعم موقف الفريق في مشواره نحو المنافسة علي الصعود كما تعادل فريق دمياط سلبيا مع نظيره القنطرة غرب في المباراة التي جمعتهم علي ملعب رأس البر وهو تعادل مخيب للامال لجماهير دمياط الطامحة في الفوز لاستمرار المنافسة علي صدارة الترتيب والصعود للقسم الثاني.



وتعادل بطعم الفوز للقنطرة الذي يريد هو الاخر الهبوط من منطقة شبح الهبوط وتأمين مركزه خصوصا بعد فوز غزل دمياط علي النوبة بهدفين لهدف ويأتي معهم فريق ميت الخولي الذي مهدد معهم في السقوط في دوامة خطر الهبوط للقسم الرابع بعد هزيمته من المطرية بثلاثة اهداف لهدفين..



وفي باقي المواجهات تعادل غزل السويس وابو صوير سلبيا كما تعادل سماد السويس وابو شحاتة ايجابيا بهدف لكل فريق وكان فريق كهرباء الاسماعيلية "باي" هذا الأسبوع .



ترتيب المجموعة السابعة



١_بورفؤاد "٤٥ نقطة"

٢_الشهداء "٤٥ نقطة"

٣_كهرباء الاسماعيلية "٤٣ نقطة"

٤_دمياط "٤٢ نقطة"

٥_رأس البر "٤٢ نقطة"

٦_النوبة "٤٠ نقطة"

٧_ابو شحاتة "٣٦ نقطة"

٨_النوبة "٣٢ نقطة"

٩_المطرية "٢٧ نقطة"

١٠_القنطرة "٢٥ نقطة"

١١_ميت الخولي "٢٤ نقطة"

١٢_غزل دمياط "٢٣ نقطة"

١٣_غزل السويس"١٢ نقطة"

١٤_ابو صوير "١٠ نقاط"

١٥_سماد السويس "٥ نقاط"



مبارايات الاسبوع القادم



ابو شحاتة 🆚️ دمياط

الشهداء 🆚️ كهرباء الاسماعيلية

القنطرة 🆚️ بورفؤاد

النوبة 🆚️ سماد السويس

رأس البر 🆚️ غزل دمياط

المطرية 🆚️ غزل السويس

ميت الخولي "باي"