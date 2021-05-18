أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وبطل العالم مع فرنسا في 2018، أن الفوز بالكرة الذهبية من بين أهدافه، ولكنه أوضح أن الأهداف الجماعية تحتل مرتبة متقدمة عنها ضمن أولوياته.



وقال في مقابلة مع قناة (TF1)، بمناسبة إعلان قائمة منتخب فرنسا لأمم أوروبا "كرة القدم هي كرة جماعية والفوز بكأس العام ودوري الأبطال، وبعدها صحيح هي (الكرة الذهبية) من ضمن أهدافي".



وأعرب مبابي (22 عاماً) عن أمله في المشاركة في أوليمبياد طوكيو، على الرغم من أن هذه الاحتمالية تثير عدم ارتياح في باريس سان جيرمان.



وأضاف "أتمنى أن أفعلها مرة في الحياة، ولكن الأمر لا يعتمد علي".



وعن كيفية تغيير الشهرة لحياته، قال "صحيح أنني أحب الخصوصية أكثر، ولكن ليس علي أن اشتكي، فلطالما حلمت بهذه الحياة".