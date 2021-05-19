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رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي رامي رضوان، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، قائلًا: "فيه ملايين مستنيين ظهوري اليوم عشان يطمنوا على حمايا العزيز والنجم الكبير الأستاذ سمير غانم، وحماتي الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ومش ببالغ لو قولت كلمة ملايين".

وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "كم المكالمات إللي تلقيتها أنا والأسرة من كل العالم مكانش مفاجأة لينا".

وتابع: "هؤلاء النجوم لهم رصيد كبير عند المصريين والعرب وخارج المنطقة العربية"، مستكملًا: "أنا جالي تليفونات من كل حتة في العالم"، مضيفًا: "هم في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم حتى يتماثلوا الشفاء".

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