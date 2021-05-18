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وليد دعبس: الألسنة قطعت بعد التحرك المصري في القضية الفلسطينية (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الجميع يشعر بحالة فرح وفخر بما تقدمه الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية بعد وقوف مصر موقف مشرف في القضية الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، أن الألسنة قطعت بعد التحرك المصري الواعي في القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة الشعب المصري والدولة المصرية يتحركان بشكل واعي ومتكاتف بشكل مختلف.

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