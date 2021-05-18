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الزمالك يختتم استعداداته غدًا لمواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته غدا في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة  بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، قائمة اللقاء والتي ستدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش، مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد ٤٨ نقطة، وكان الفريق قد حقق الفوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب إنبي.

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