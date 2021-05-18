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وزير الزراعة يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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رد السيد القصير، وزير الزراعة، على شائعات وجود بطيخ مسرطن في الاسواق قائلا إن الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي حول البطيخ مشيرا إلى أن مصر تصدر بطيخ ل16 دولة للعالم أكثر من 12 ألف طن ولا توجد شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، أن نسبة الحلاوة في البطيخ كبيرة هذا الموسم.
وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار وتراقب عبر الهيئات المسئولة وهناك معامل للتأكد من صلاحية الغذاء وهي متخصصة ومرجعية ولديها شهاددات دولية.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة أنه تم جمع عينات من أغلب الأسواق سواء والباعة الجائلين وتم التحليل وثبت خلو كل العينات من بقايا المبيدات.
وأشار إلى أن صحة المواطن في أولوية اهتمام الدولة المصرية وهناك رقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطن.

وختم أن محصول البطيخ مثل أي محصول ومن الوارد وجود حالات فردية مرتبطة بسوء تخزين أو ملوث ولكن بوجه عام لا توجد أزمة في محصول هذا العام.

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