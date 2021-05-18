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لاعب بنى سويف يساند فريقه أمام قنا رغم الإصابة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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حرص أحمد عبد الرازق لاعب بنى سويف على العودة لملعب قنا الرياضى لمتابعة احداث الشوط الثانى من مباراة فريقه أمام قنا الرياضى وذلك عقب عودته من إحدى مستشفيات قنا وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال الشوط الاول .

وأجرى اللاعب فحوصات طبية أثبت إصابته بتمزق بالاربطة.

وتعرض لاعب بنى سويف للإصابة مما دفع الجهاز الفنى لبنى سويف لإجراء تغيير بخروجه ونزول شعبان سيد بدلا منه .

ونجح بنى سويف فى تحقيق الفوز على قنا بملعب قنا الرياضى ضمن الجولة 22 بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني بثنائية نظيفة بقيادة تحكيمية لحمادة القلاوي حكم ساحة من منطقة سوهاج وعاونه هشام ربيع، مساعد أول، وعبد الله عبد الفتاح، مساعد ثان من منطقة المنيا، وعبد الحكيم ناصر، حكم رابع من منطقة سوهاج .



وارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 39 .

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