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جامعة الفيوم تنظم لقاءً علميًا مع عالم الفضاء المصري فاروق الباز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استمرارا لفعاليات جامعة الفيوم التثقيفية التقى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، بعالم الجيولوجيا والفضاء المصري الأستاذ الدكتور فاروق الباز، وذلك عبر تطبيق zoom.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف، تحدث خلالها العالم المصري عن آخر أبحاثه فى مجال تكنولوجيا الفضاء، واستخدامها فى كافة محاور التنمية، كما تحدث عن بداياته الأولى فى المجال العلمي والأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المستجدات البحثية العالمية، التي تسهم في حل العديد من الأزمات المائية والبيئية، ومشكلات الطاقة، مؤكدًا قدرة العقول المصرية على الابتكار والتجديد.

كما أجاب العالم المصرى على العديد من تساؤلات الطلاب في كافة المجالات، ودعاهم إلى الحرص الدائم على تحصيل العلوم في كافة أفرع المعرفة.

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