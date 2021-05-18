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وزير الزراعة: لا توجد أي بقايا للمبيدات في الخوخ ولا البطيخ (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:25 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كساب أحمد
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، الوزارة قامت بأخذ عينات من البطيخ من اكثر من 18 مكان في مصر، ولم يثب وجود أي عينة تحتوي على بقايا المبيدات، أو عناصر غير صحية.
 
وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤولتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء،: "صادرات مصر في زيادة مستمرة، وفي ناس لما بتلاقي حاجة بتنور وبتتقدم وبتشتغل، تعمل على إصدار الشائعات الغير حقيقية، ولا توجد أي حالات أصيبت بالتسمم".

ولفت إلى إن الوزارة قامت بتحليل الخوخ، ولم تجد أي مبيدات به، معقبًا: "الزراعة في تقدم، وفي رقابة ومتابعة لان صحة المواطن من أولوية الدولة المصرية.. ولكن بعض الشائعات تهدف لتحقيق أهداف معينة"

وأشار إلى أن مصر صدرت 1.5 مليون طن موالح حتى الآن، والبعض يصدر شائعات هدامة لضرب سمعة مصر في الحاصلات الزراعية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة فساد الخوخ فساد البطيخ تسمم الخوخ

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