وزير الزراعة: لا توجد أي بقايا للمبيدات في الخوخ ولا البطيخ (فيديو)



وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤولتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء،: "صادرات مصر في زيادة مستمرة، وفي ناس لما بتلاقي حاجة بتنور وبتتقدم وبتشتغل، تعمل على إصدار الشائعات الغير حقيقية، ولا توجد أي حالات أصيبت بالتسمم".



ولفت إلى إن الوزارة قامت بتحليل الخوخ، ولم تجد أي مبيدات به، معقبًا: "الزراعة في تقدم، وفي رقابة ومتابعة لان صحة المواطن من أولوية الدولة المصرية.. ولكن بعض الشائعات تهدف لتحقيق أهداف معينة"



وأشار إلى أن مصر صدرت 1.5 مليون طن موالح حتى الآن، والبعض يصدر شائعات هدامة لضرب سمعة مصر في الحاصلات الزراعية.



قال السيد القصير، وزير الزراعة، الوزارة قامت بأخذ عينات من البطيخ من اكثر من 18 مكان في مصر، ولم يثب وجود أي عينة تحتوي على بقايا المبيدات، أو عناصر غير صحية.