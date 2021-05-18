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الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و 6 قواعد إسرائيلية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة عسقلان و 6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت بالمدينة.

 

وأعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت قواعد "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

 

وأضافت الكتائب أنه أن استهداف هذه القواعد جوية جاء "ردا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".

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قطاع غزه غزة عسقلان الفصائل الفلسطينية

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