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إنتر ميلان يتحرك لتحصين لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحرص نادي إنتر بطل إيطاليا، الحفاظ على نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.


ووفقاً لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، فإن إنتر تواصل مع وكلاء أعمال لاوتارو، من أجل التوصل لإتفاق يرضي جميع الأطراف.


وأضافت الصحيفة أن إنتر يريد تجديد عقد لاوتارو، مع منحه راتباً يصل الى 4.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت.


ونوهت الصحيفة أن رغبة إنتر بتجديد عقد لاوتارو يأتي في ظل إهتمام عدة أندية بضمه أبرزها ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي.

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