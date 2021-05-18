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صدمة.. رويس يُقرر عدم المشاركة في كأس الأمم الأوروبية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن قائد فريق نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم ماركو رويس على انستجرام مساء اليوم الثلاثاء اعتزامه عدم المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وقال رويس /31 عاما/ :"بعد موسم معقد، يستنزف الطاقة، والذي في النهاية، الحمد لله، جاء ناجحا، قررت بجانب المدير الفني عدم المشاركة في بطولة أمم أوروبا".

وقال إن القرار كان صعبا، ولكنه بحاجة للوقت بعد عام شاق شخصيا كما أنه أراد أن يمنح جسده بعض الراحة.

وأضاف رويس إنه سيستغل الراحة بشكل منطقي من أجل أن يبدأ الموسم الجديد في أفضل حال ممكن وتمنى الأفضل للمنتخب الألماني.

ولم يلعب رويس، الذي قاد فريقه للفوز بكأس ألمانيا الأسبوع الماضي على حساب لايبزج، مع المنتخب الألماني منذ تشرين أول/أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني  عن قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في أمم أوروبا غدا الأربعاء.

وبالإضافة للعائد توماس مولر، فإن ماتس هوملز يتوقع أن يعود بعد غياب لمدة عامين، وذلك وفقا لتقرير شبكة "سبورت1".

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