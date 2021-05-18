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"عنوانى مصرى" مشروع لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية الوطنية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
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عرض طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع لهم بعنوان "عنواني مصري"، والذي عرض اختلاف اللهجات  في المحافظات المصرية المختلفة ، وأصل العادات والتقاليد والأكلات في مختلف المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الطلاب في الويبنار أونلاين المنعقد مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج زووم عن دور الإعلام فى إحياء ودعم الهوية المصرية وذلك فى إطار حملتين أطلقهما الطلاب الأولى بعنوان "عنواني مصري" .

ويأتي الويبنار تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة. 

وقال الطلاب عن مشروع عنواني مصري ، إنه يتحدث عن اللهجات واللكنات المختلفة لاهالي محافظات مصر المختلفة ودعوة المصرية التحدث باللهجة المميزة لمحافظتهم في كل مكان والاعتزاز بها وأيضا دعوة المصريين بالخارج للحفاظ علي هوايتهم وتراث بلدهم والتمسك باللغة العربية في الغربة .

وكذلك عرض الطلاب بعض نتائج الاستبيان المقام في داخل مصر علي ٦٢٢مفردة وكانت ابرز نتائجة ان ابلغه العربيه مازالت هي اللغة الرسمية في التحدث بين الأهالي وان اغلب المقيمين في الخارج مازالوا محتفظين بالهوية المصرية ويسعوا لتعلم ابنائهم اللغة العربية ويتحدثون بها في كل فرصة تسنح لهم.
"عنوانى مصرى" مشروع لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية الوطنية
"عنوانى مصرى" مشروع لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية الوطنية

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