أحمد موسى: "كل يوم في رمضان كنت بتسحر بطيخ وجبنة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الزراعة نفت وجود أي بطيخ مسرطن على الإطلاق في الأسواق المصرية، معقبًا: "وارد نلاقي بطيخة بايظة..بشكل عام البطيخ هذا العام حلو.. وانا من الناس اللي بتحب البطيخ، انا كنت بتسحر يوميًا بطيخ وجبنة".



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لم يجد أي بطيخة طوال شهر رمضان فاسدة، متابعًا: "هذا العام لم أتسحر خارج المنزل إلا مرة واحدة، وكنت بتسحر بطيخ وجبنة".



ولفت إلى أن البعض يريد إفساد أي شيء جيد، متابعًا: "الدولة دي ما ينفعش تنزل اكل الناس غير مطابق للمواصفات....الدولة لديها اجهزة رقابة".

