كرم جبر: مصر لم تتخلى يوما عن الشعب الفلسطيني (فيديو)



وأكد أن مصر أكثر دولة دفعت تضحيات من أجل الشعب الفلسطيني، وحاليا قدمت تبرعات كثيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة من آثار الضربات الإسرائيلية.



وعبر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على توصيل المساعدات إلى مستحقيها في الدولة الفلسطينية.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد اكتساب شعبية في الداخل الفلسطيني على حساب دماء أهل فلسطين.



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر دائما تقف في ظهر الشعب الفلسطيني ولم تتخلى يوما عنه.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني بين نارين، صواريخ حماس التي لا تحدث خسائر في إسرائيل وبين ضربات الاحتلال.وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر طالبت بوقف المجزرة الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.