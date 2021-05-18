Advertisements

أستاذ أمراض باطنة: أمريكا سمحت لمتلقي لقاح كورونا بعدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، إن أمريكا حاولت تشجيع مواطنيها على تناول اللقاح، واعتبرته أنه خطوة للعودة للحياة إلى طبيعتها، قائلًا: "أمريكا قالت أي حد أخد المصل مش محتاج يلبس الكمامة في الأماكن العامة".

وأضاف "خضر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أمريكا تعتمد في هذا القرار على أمانة المواطن، ولا يوجد كارت مع المواطن للتأكد من تلقيه اللقاح.

وأشار إلى أن أمريكا قررت أن تقر كل مؤسسة ومحل الإجراءات وفقًا لما تراه مناسبًا، فالبعض لغى فرض الكمامة، والبعض الآخر لم يلغيه، متابعًا: "أمريكا جعلت هناك حرية لكل مؤسسة".

أخبار تهمك

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

منذ 42 دقيقة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ 37 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ ساعة الا ربع

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

09:21 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله