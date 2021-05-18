أستاذ أمراض باطنة: أمريكا سمحت لمتلقي لقاح كورونا بعدم ارتداء الكمامة

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، إن أمريكا حاولت تشجيع مواطنيها على تناول اللقاح، واعتبرته أنه خطوة للعودة للحياة إلى طبيعتها، قائلًا: "أمريكا قالت أي حد أخد المصل مش محتاج يلبس الكمامة في الأماكن العامة".



وأضاف "خضر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أمريكا تعتمد في هذا القرار على أمانة المواطن، ولا يوجد كارت مع المواطن للتأكد من تلقيه اللقاح.



وأشار إلى أن أمريكا قررت أن تقر كل مؤسسة ومحل الإجراءات وفقًا لما تراه مناسبًا، فالبعض لغى فرض الكمامة، والبعض الآخر لم يلغيه، متابعًا: "أمريكا جعلت هناك حرية لكل مؤسسة".

