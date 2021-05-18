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مستشار أبومازن: الدولة الفلسطينية لن تقوم بدون القدس

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المصادر الإسرائيلية تشكك في وجود مبادرة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لا أحد يريد أن يستمر العدوان وسفك الدماء في قطاع غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل بخفض العنف في قطاع غزة، ومن ناحية أخرى تمدها بأحدث الأسلحة المتطورة.

وأردف، نريد وقف العدوان والاعتداءات والعنف ومن ثم الذهاب صوب حوار سياسي جاد من أجل إنهاء الاحتلال الذي يعتبر شر البلية ويحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين.

واختتم محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القدس رمز الهوية الوطنية الفلسطينية ولن تقوم دولة بدون القدس ولن يتم التنازل عنها مهما كان.

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مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش قطاع غزه فلسطين

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