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أخضر تحت ٢٠ عاماً يفتتح تدريباته بالرياض

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم, أولى تدريباته ضمن تجمعه في الرياض الذي يسبق المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

 

وأدّى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتدريبات على التمرير، ثم الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين مصغّرة.

 

ويواصل المنتخب الوطني غداً الأربعاء تدريباته على ملعب نادي الرياض.

 

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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