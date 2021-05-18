تشيلسي يثأر من ليستر سيتي ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

وتقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديغر في الدقيقة 47 وأضاف جورجينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم سجل كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر سيتي في الدقيقة 76.





ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 66 نقطة في المركز الرابع.





وبهذا الفوز ثأر تشيلسي من خسارته السبت الماضي أمام ليستر سيتي صفر - 1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



