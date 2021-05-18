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"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، تفاصيل عدوى الفطر الأسود "العفن الأسود" الذي ظهر في الهند، قائلًا إنه قاتل، وحالات الوفيات من يصاب به عالية للغاية.

وأضاف "خضر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن حالات فيروس كورونا في أمريكا كانت أعلى من الهند ولم يصابوا بالفطر الأسود.ظ

وأوضح أن الفطريات تنمو في الأماكن الرطبة التي لا تنظف جيدًا، متابعًت: "أجهزة التنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين في الهند تستخدم زيادة عن اللزوم، رغم أنه يجب أن تستخدم لمريض واحد فقط، وبالتالي قد تكون سببًا لنمو هذا الفطر ووصوله لمريض كورونا، بالإضافة إلى استخدامهم للكورتيزون بكميات عالية دون حساب".

وذكر أن مصر تستخدم الكورتيزون أيضًا، موضحًا: "مش كل مريض كورونا يحتاج لكورتيزون، ويجب على من يتناوله أن يكون بكميات محتسبة"، لافتًا إلى أن الكورتيزون سلاح ذو حدين.

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