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رغد شبر تعرض أحدث صيحات الموضة في مهرجان "World Fashion Week"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد مصممة الأزياء رغد شريف شبر، لعرض أقوى صيحات الموضة في الفساتين وملابس الكاجوال بالدورة الأولي في مهرجان "World Fashions Week" " المقرر إقامته يومي ٥ و ٦ يونيو القادم، وذلك في إحدى الفنادق الكبري بمنطقة الدقي.

مهرجان" World Fashions" يعد من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي الذي يهتم بأحدث صيحات الموضة من فساتين ومكياج وتصوير وكل ما يخص عالم المرأة العربية.

وتعتمد رغد في المهرجان علي إبراز مجموعة جديدة من ملابس الكاجوال.

يُذكر أن رغد شبرً من أشهر مصممي الأزياء في الجيل الحالي ونجحت في غضون سنوات قليلة وتخرجت من كلية الإعلام بتفوق ورغم دراستها للإعلام، إلا أن هوايتها الأهم ومنذ الصغر كانت تصميم الأزياء.

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