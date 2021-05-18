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عاجل.. سرقة حساب محمد الشناوي على تويتر
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:28 م
علي نبوي
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تعرض
حساب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على موقع التواصل
الاجتماعي «تويتر » للسرقة.
وجار
العمل على استعادة الحساب وكل ما يكتب عليه ليس أي علاقة بحارس الأهلي ولا أساس
له من الصحة.
ويستعد
الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع
نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد
الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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