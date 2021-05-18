عاجل.. سرقة حساب محمد الشناوي على تويتر

تعرض حساب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر » للسرقة.

وجار العمل على استعادة الحساب وكل ما يكتب عليه ليس أي علاقة بحارس الأهلي ولا أساس له من الصحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.