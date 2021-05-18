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عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حسمت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، موقفها من رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر نهاية الموسم الحالي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن اهتمام بعض الأندية الإسبانية والتركية بضم ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق المالي بشكل لافت في الفترة الأخيرة. 

وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي لا يمانع من رحيل ديانج نهاية الموسم الحالي، بشرط أن لاتقل قيمة رحيله عن 6 مليون يورو.

وأضاف، أن إدارة القلعة الحمراء تلقت عرضا رسميا أوروبيا قيمته 4 ملايين يورو خلال الأيام الماضية، مقابل الاستغناء عن خدمات أليو ديانج، لكنه قوبل بالرفض بسبب ضعف المقابل المادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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