مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، إن مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيغطي تكاليف السفر والانتقالات لمجموعة من جماهير الفريق من أجل حضور نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 29 مايو.





وكان من المقرر إقامة المباراة باستاد أتاتورك في إسطنبول لكنها نُقلت إلى استاد دراغاو في بورتو بعد أن أضافت الحكومة البريطانية تركيا إلى قائمتها الحمراء بسبب جائحة كوفيد-19.





وقال سيتي في بيان إن الشيخ منصور سيغطي تكاليف رحلة النادي الرسمية إلى بورتو، مضيفا أن المبادرة سيستفيد منها الآلاف من جماهير سيتي.





وسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكل من تشيلسي وسيتي باصطحاب ستة آلاف مشجع إلى البرتغال من أجل المباراة النهائية، وأعطى تغيير ملعب المباراة الفرصة للمشجعين لحضور اللقاء بدون الحاجة لدخول الحجر الصحي لدى عودتهم.





ولكن سيتعين على المشجعين العودة في غضون 24 ساعة من النهائي وتحمل التكاليف الإضافية لفحوص كوفيد-19، بالإضافة إلى الإقامة في بيئة معزولة خلال وجودهم بالبرتغال.





وأبلغ الشيخ منصور موقع النادي على الإنترنت: مر بيب والفريق بموسم رائع ووصولهم لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية حقيقية للنادي، لذلك من المهم للغاية أن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين لحضور هذه المباراة الاستثنائية، خاصة أولئك الذين ساندوا مانشستر سيتي خلال الأوقات الجيدة والسيئة لسنوات عديدة.



