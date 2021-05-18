Advertisements

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح المهاجم المغربي سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، لضمه إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات

عرض سفيان رحيمي على الزمالك 

وأكد مسؤولو الزمالك لوكيل الاعبين، أنهم سيعرضوا الأمر برمته على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لحسم موقفهم من ضم سفيان رحيمي.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد دخل في مفاوضات جادة مع إدارة الرجاء المغربي، لضم سفيان رحيمي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

وتوفقت مفاوضات الأهلي مع إدارة الرجاء المغربي عند نبلغ 2 مليون ونصف مليون دولار ، بينما صمم مسؤولي النادي المغربي على تقاضي 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل سفيان رحيمي.

وشارك سفيان رحيمى صاحب الـ 24 عاما مع الرجاء المغربي في 27 مباراة خلال الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف منها 7 في بطولة الدوري المغربي وثلاثة  بالكونفدرالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفيان رحيمي الوداد الزمالك الأهلي ا فى الدورى

أخبار تهمك

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ ساعة الا ربع

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ 40 دقيقة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

منذ ساعة الا ربع

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يزاحم الأهلي في صفقة نجم المقاصة

بيراميدز يهدد "صفقة" الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يزاحم الأهلي على صفقة سيرينو

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

09:21 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله