الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل





قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح المهاجم المغربي سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، لضمه إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات





عرض سفيان رحيمي على الزمالك





وأكد مسؤولو الزمالك لوكيل الاعبين، أنهم سيعرضوا الأمر برمته على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لحسم موقفهم من ضم سفيان رحيمي.





الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد دخل في مفاوضات جادة مع إدارة الرجاء المغربي، لضم سفيان رحيمي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





وتوفقت مفاوضات الأهلي مع إدارة الرجاء المغربي عند نبلغ 2 مليون ونصف مليون دولار ، بينما صمم مسؤولي النادي المغربي على تقاضي 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل سفيان رحيمي.





وشارك سفيان رحيمى صاحب الـ 24 عاما مع الرجاء المغربي في 27 مباراة خلال الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف منها 7 في بطولة الدوري المغربي وثلاثة بالكونفدرالية.



