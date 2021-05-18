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كلوب: تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال سيكون من أكبر الإنجازات

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيعد من أكبر إنجازات النادي عند الأخذ في الاعتبار مدى معاناة دفاع الفريق هذا الموسم.

وتراجع ليفربول، الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إلى المركز السابع في فترة ما من الموسم، حيث عاني المدرب كلوب من تواضع مستوى الدفاع مع إصابة العديد من لاعبيه، وتعرض لرقم سلبي بالخسارة في ست مباريات متتالية في الدوري في أنفيلد.

لكن بعد الفوز ست مرات في آخر ثماني مباريات بالدوري، آخرها الانتصار على وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية في الثواني الأخيرة، بات ليفربول خامسا وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي رابع الترتيب وثلاث نقاط عن ليستر صاحب المركز الثالث.

وإذا فاز ليفربول في آخر جولتين سيضمن تقريبا الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي والتأهل إلى دوري الأبطال وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا منذ أسبوعين فقط.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": سيكون من أكبر الإنجازات. شيء كبير بكل تأكيد، إذا كنت ستكتب كتابا عن موسم وتريد أن تصاب بالاكتئاب بعد ذلك فمن المرجح أن تختار هذا الموسم، وبغض النظر عما حدث هذا العام، فنحن نملك فرصة التحكم في مصيرنا قبل خوض آخر مباراتين.

ويلعب ليفربول في ضيافة بيرنلي صاحب المركز 15 الأربعاء ثم يستضيف كريستال بالاس صاحب المركز 13 في الجولة الأخيرة يوم الأحد.

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