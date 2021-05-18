Advertisements

منى زكي عن نجاح لعبة نيوتن: لم أتخيل ذلك

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


قالت الفنانة منى زكي إن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن" في شخصية "هنا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عرضه في الموسم الرمضان المُنصرم، جاء بسبب أوراق العمل الجيدة للغاية، وذلك بسبب جهد المؤلف.

وتابعت حديثها في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON "، في حلقة خاصة مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"، اليوم الثلاثاء: "اكتشفت مع عرض الحلقات إننا عندنا قماشة حلوة أوي لأن ورق العمل معمول حلو جدًا بسبب المؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل أسهم في نجاح العمل وكل فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير".

وأوضحت الفنانة أنها لم تكن تتخيل ردود الأفعال الواسعة حول العمل ونجاحه، متابعة أنها كانت مؤمنة بأنهم يقدمون عملًا محترمًا وورقًا مختلفًا عن باقي الأعمال الرمضانية.

وأردفت "الصراحة رأيي أن كل الفنانين اللي شاركوا في العمل كانوا جامدين جدًا، علشان كده مع وجود مخرج كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة النجاح اللي شفتها دي الصراحة".

وتستطرد: "شخصية هنا كانت بعيدة عني في الحياة الحقيقية عشان كده كنت بسأل المخرج إخترتني ليه وإيه اللي أنت شايفه عندي لازم يتغير عشان الدور ده؟ قال حاجات كتيرة لكن أهم ما قاله هي اللغة وأنا في البداية شفتها موضوع سهل لأن الشخصية تقتضي أن أبدو أتحدث بلغة ركيكية في الانجليزية رغم كوني أتقنها ودي كانت الصعوبة كنت حاسة أن جوايا كرباج لأني متعلمة لغة صح".

وعن أصعب المشاهد كشفت: "كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي أن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده".
https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/506777030670700

أخبار تهمك

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 4 ساعات

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ 41 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

منذ ساعة الا ربع

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

09:21 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله