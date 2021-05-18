Advertisements

الاتحاد الأوروبي يخصص 367.4 مليون يورو لدعم مواجهة كورونا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
Advertisements

وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص مبلغ قدره 367.4 مليون يورو لكل من بلغاريا وإستونيا وألمانيا، لدعم مرونة سوق العمل والوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى وضع أسس مستقبلية للتحولات الخضراء والرقمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه في بلغاريا تمت إضافة 173.6 مليون يورو إلى البرنامج التشغيلي "تنمية الموارد البشرية"، والذي يتم تمويله بشكل مشترك من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (إسئ)، وتلقى 50000 موظف دعما للحفاظ على وظائفهم أثناء القيود المؤقتة على أنشطتهم الناتجة من تفشي وباء كورونا.

كما تلقى 17250 موظفا طبيا وغير طبي يعملون في القطاع الصحي في بلغاريا لمواجهة الفيروس، مكافآت إضافية على رواتبهم. وسيستفيد 53000 شخص من الدعم المقدم، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيتلقون خدمات صحية واجتماعية في المنزل.

وفي إستونيا، سيضاف مبلغ قدره 173.2 مليون يورو لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن انتعاش السياحة، ودعم المؤسسات، وكفاءة الطاقة في المباني السكنية.

وفي ألمانيا، سيضاف مبلغ بقيمة 20.6 مليون يورو بما يسمح للمنطقة بالاستثمار في تنمية مهارات الأشخاص، وسيدعم هذا التمويل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة، والعاملين في مرحلة انتقالية (الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات)، ودعم حصول الشباب على التدريب المهني، بالإضافة إلى التحول الرقمي للتعليم والتدريب.

أخبار تهمك

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ 40 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

منذ ساعة الا ربع

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

09:21 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله