الاتحاد الأوروبي يخصص 367.4 مليون يورو لدعم مواجهة كورونا





وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص مبلغ قدره 367.4 مليون يورو لكل من بلغاريا وإستونيا وألمانيا، لدعم مرونة سوق العمل والوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى وضع أسس مستقبلية للتحولات الخضراء والرقمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام.





وذكرت المفوضية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه في بلغاريا تمت إضافة 173.6 مليون يورو إلى البرنامج التشغيلي "تنمية الموارد البشرية"، والذي يتم تمويله بشكل مشترك من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (إسئ)، وتلقى 50000 موظف دعما للحفاظ على وظائفهم أثناء القيود المؤقتة على أنشطتهم الناتجة من تفشي وباء كورونا.





كما تلقى 17250 موظفا طبيا وغير طبي يعملون في القطاع الصحي في بلغاريا لمواجهة الفيروس، مكافآت إضافية على رواتبهم. وسيستفيد 53000 شخص من الدعم المقدم، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيتلقون خدمات صحية واجتماعية في المنزل.





وفي إستونيا، سيضاف مبلغ قدره 173.2 مليون يورو لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن انتعاش السياحة، ودعم المؤسسات، وكفاءة الطاقة في المباني السكنية.





وفي ألمانيا، سيضاف مبلغ بقيمة 20.6 مليون يورو بما يسمح للمنطقة بالاستثمار في تنمية مهارات الأشخاص، وسيدعم هذا التمويل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة، والعاملين في مرحلة انتقالية (الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات)، ودعم حصول الشباب على التدريب المهني، بالإضافة إلى التحول الرقمي للتعليم والتدريب.



