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لعدم التهرب التأميني.. ما هو المطلوب من الموظف عند العمل في القطاع الخاص؟

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:59 ص
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
آيات عامر
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه في إطار تنفيذ قانون التأمينات الجديد، لابد وأن يلتزم الشخص عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة على النموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وذلك لعدم التهرب التأميني. ​

وتستعرض "الفجر" خطوات الحصول على الخدمة وهى كالتالي:
- يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرة محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.
-صورة من عقد العمل إن وجد.
- إقرار استلام العمل إن وجد.
- يتقدم باستمارة 1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل.
- بعد تأكد​ المكتب من جدية الالتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشآة.

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