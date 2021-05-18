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لامبورجيني تعلن موعد طرح سيارتها الكهربائية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:36 م
سيارة لامبورجيني الكهربائية
سيارة لامبورجيني الكهربائية
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أعلنت شركة لامبورجيني الإيطالية، والمتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الإيطالية "لامبورغيني"، خطتها نحو إنتاج السيارات الكهربائية.

سيارة لامبورجيني الكهربائية

وقالت لامبورجيني إن لديها خطة طموحة، تههدف إلى استثمار أكثر من 1.5 مليار يورو على مدى أربع سنوات، من أجل إنتاج سيارة كهربائية بالكامل.

وأشارت الشركة الإيطالية، إلى أنها ستطلق عام 2023 أول نموذج هجين لها، مؤكدة أنه بحلول 2024، ستكون كل السيارات كهربائية بالكامل"، مضيفةً إن أول سيارة كهربائية بالكامل من المتوقع أن تطلق "في النصف الثاني من العقد الجاري.

من جانبه، أوضح ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، أن خطة الشركة الإيطالية لتحويل سياراتها إلى كهربائية، تعد تغييراً ضروريا، مؤكداً رغبتهم في مواكبة  التطور والاستمرار في تقليل التأثير على البيئة عبر مشاريع ملموسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، أن خطة التحول نحو إنتجا السيارة الكهربائية بالكامل، ممولة بأكبر استثمار في تاريخ الشركة الإيطالية، ما سيقود  إلى مستقبل أكثر استدامة.

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وأعربت لامبورجيني عن التزامها التام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المئة اعتبارا من بداية العام 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا وضمان "استدامة توريد سلاسل الانتاج".

لامبورجيني تصمد أمام كورونا

ونجحت لامبورجيني صانعة السيارات الفارهة، في الصمود وتخطي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، مسجلةً في 2020 ثاني أفضل عام في التاريخ من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية قياسية.

مبيعات لامبورجيني

يُذكر أن "لامبورجيني" التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، قامت ببيع 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارة الذي سجّلته في العام 2019.

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