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شاهد.. رامي رضوان عن حالة سمير غانم: "لم نمر من المرحلة الحرجة"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:12 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
أمنية فوزي
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تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، قائلًا: "لم نمر من المرحلة الحرجة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ نشهد تحسن في حالتهم خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن العامل النفسي له عامل كبير في مواجهة هذا الفيروس، وهناك محبة كبير فوق العادة للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وتابع موجهًا حديثه إليهم: "كل الناس في كل حتة في بقاع الكرة الأرضية بيدعولكم تقوموا بالسلامة، ومستنيين طلتكم، وربنا يكرمنا بالشفاء العاجل".

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