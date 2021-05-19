Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-5-2021

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبييع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ ساعة الا ربع

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ 39 دقيقة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من رحيل ديانج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-3-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021 في البنوك

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 مارس 2021

سعر الدولار اليوم الأحد 14 -3- 2021 مقابل الجنيه المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

09:21 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله