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الجامعة العربية: ما يحدث الآن في غزة درس لإسرائيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:30 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
كساب أحمد
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قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن إسرائيل دولة احتلال معتدية، والمحزن بأن هذه الدولة التي تدعي بأنها ديمقراطية، تتصرف ضد القانون والأعراف الدولية.

وتابع "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تصرفت بهمجية في عمليات القتل العشوائي في قطاع غزة، وما يحدث الآن في هذه الحرب على غزة، يجب أن يكون درسًا لإسرائيل، خاصة بعض المواجهات التي تحدث داخل إسرائيل ما بين عرب 1948 والإسرائيليين.

وأضاف: "إسرائيل تستخدم العنف والقتل، ضد الفلسطينيين، ولم تعلم بأن الفلسطينيين لن يسلموا والحل يجب أن يكون سياسيًا".

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